Journée de l'Afrique : Meta célèbre 8 talents africains

À l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique célébrée le 25 mai 2023, Meta a annoncé la 3e édition de sa campagne panafricaine dénommée "Made by Africa Loved by the World". Le thème choisi, notamment "Rising Stars", répond à l'objectif d'amplifier les voix et les histoires de huit talents émergents en Afrique.

Journée de l'Afrique : Meta lance sa campagne "Made by Africa Loved by the World"

Selon le communiqué de presse consulté par Afriquesur7, la 3e édition de la campagne panafricaine "Made by Africa Loved by the World" est placée sous le thème "Rising Stars". Il s'agit de mettre en lumière huit talents qui ont su asseoir leur présence globale, changeant ainsi la façon dont l’Afrique est perçue sur la scène internationale sur le continent africain.

"Nous sommes ravis de célébrer la journée de l’Afrique cette année en faisant résonner les histoires quelques talents et Étoiles Montantes en Afrique et qui font briller, à travers leurs voix, la culture, la musique, la gastronomie, la mode africaines et bien plus encore. Tous les jours, les jeunes créateurs africains ont recours aux technologies de Meta telles qu’Instagram pour partager leurs histoires, s’exprimer librement et rassembler les gens de façon inspirante. Nous sommes fiers de constater que nos technologies ont un rôle à jouer dans l’amplification de ces voix et de ces histoires tant au niveau du continent qu’à l’échelle internationale", a fait savoir Kezia Anim-Addo, directrice de la communication pour l’Afrique subsaharienne chez Meta.

Au nombre des huit talents à l'honneur, on compte Henry Ohanga (Kenya), un artiste primé qui utilise ses nombreux talents pour inspirer le changement dans divers domaines tels que l'art, la musique, le sport et la culture ; Fhatuwani Mukheli (Afrique du Sud), un artiste visuel, cinéaste et photographe de renommée internationale, animé par la conviction de pouvoir guérir les gens à travers les arts visuels.

Meta a également porté son choix sur la Ghanéenne Jacqueline Acheampong - Gyakie, une chanteuse, compositrice et interprète de musique aux mélodies accrocheuses et aux rythmes entraînants ; l'influenceur mode et life style nigérian Enioluwa Adeoluwa (Nigéria) ; Njang Mengu Collins, chanteur et rappeur camerounais connu sous le nom de Ko-C dont la musique se caractérise par une fusion unique d'Afropop et de hip-hop ; Qhamanande Maswana (Afrique du Sud), artiste visuel de renommée internationale ; Fena Gitu (Kenya), chanteuse, compositrice et productrice de musique « Urban Soul » et Adesokan Emmanuel - Shanks Comics (Nigéria), humoriste sur les plateformes sociales, créateur de contenu, influenceur de marque.

Il faut savoir que Meta lance aussi le challenge communautaire #ShareYourAfrica sur Instagram sous format de Reels, qui encourage les communautés africaines à célébrer leur authenticité à travers la danse, la musique, la mode, la gastronomie ou encore l’art. L'entreprise fondée par Marc Zuckerberg compte organiser des échanges en ligne avec des personnalités d’Afrique au sujet de l’impact global de la jeunesse africaine et du rôle crucial des plateformes sociales, telles qu’Instagram, dans le développement de leur notoriété à travers le monde.