Côte d'Ivoire : 47 chauffeurs impliqués dans des accidents de la route sanctionnés

À quelques jours du lancement de la 5ème semaine nationale de la Semaine de la sécurité routière, la Commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a interpellé 47 chauffeurs impliqués dans des accidents de la route. C'était le jeudi 25 mai 2023 à la Direction générale des Transports terrestres et de la circulation sise au 3ème étage de la tour C d'Abidjan-Plateau.

Incivisme routier : 40 permis de conduire suspendus à des chauffeurs indélicats

Des 47 chauffeurs, 32 ont vu leur permis de conduire suspendu de manière ferme pour une période allant de un (1) mois à plus de 10 ans dont un pour conduite en état d'ivresse.

Huit (8) ont été sanctionnés pour une période allant de un (1) à trois (3) mois suivi de conseils.

Un (1) permis a été restitué après que son détenteur ait prouvé son innocence dans la survenue de l'accident. Six (6) chauffeurs ont brillé par leur absence.

Ces accidents ont causé la mort de huit (8) personnes et ont provoqué 41 blessés avec plusieurs dégâts matériels.

Il est reproché aux chauffeurs dont les permis ont été sanctionnés, après les avoir entendus, une mauvaise conduite due à la méconnaissance du code de la route, le non respect des feux tricolores, le défaut de maitrise, la vitesse excessive, la conduite imprudente, le non-respect de la distance de sécurité, le changement de voie sans précaution, le chevauchement de la ligne, le refus de se soumettre au contrôle, le mauvais stationnement et le non-respect de panneaux.

Le directeur de la Coordination des transports terrestres et des Relations extérieures à la Direction générale des Transports terrestres et de la circulation, Kouakou Étienne, par ailleurs président par intérim de la Commission, a rappelé les enjeux de la session.

"Il s'agit pour nous de participer à la réduction des accidents de la route de 50 % d'ici 2030. Et vu que les causes relèvent du facteur humain, le défi est réalisable en retirant de la circulation les mauvais chauffeurs", a- t-il fait savoir.

Source: CICG