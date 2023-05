Dans les coulisses des relations entre Alassane Ouattara et Macky Sall

Alassane Ouattara et Macky Sall ne sont pas les meilleurs amis du monde. Toutefois, rapporte Africa Intelligence, le président ivoirien et le chef d'État sénégalais se sont rapprochés. D'ailleurs, les deux hommes d'État doivent se rencontrer le 5 et le 22 juin 2023.

Alassane Ouattara pour une candidature de Macky Sall en 2024

Selon Africa Intelligence, Alassane Ouattara apprécierait la candidature de son homologue sénégalais à la prochaine élection présidentielle de 2024 en vue d'un troisième mandat. Le chef d'État ivoirien craint pour la stabilité de la région ouest-africaine face à la montée du terrorisme, mais aussi aux coups d'État récurrents dans la zone.

En effet, le locataire du Palais de la présidence de la République d'Abidjan et son homologue du Sénégal "se positionnent comme les garants d'une stabilité régionale plus que jamais fragilisée", écrit Africa Intelligence.

Deux rencontres sont prévues entre Macky Sall et Alassane Ouattara. Le premier rendez-vous est attendu pour le 5 juin 2023 à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Abidjan. La seconde rencontre entre les deux personnalités politiques se déroulera le 22 juin à Paris, en France. Ce sera lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à l'initiative d'Emmanuel Macron.

Il ne faut pas oublier que le président sénégalais s'était prononcé sur sa probable candidature en 2024. "Cette question m’a été posée des dizaines de fois. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m’investir comme candidat. Je n’ai pas encore apporté ma réponse. J’ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d’abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise", avait-il déclaré en mars 2023.

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a tenté de convaincre Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du pays de Leopold Sedar Senghor.