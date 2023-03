Sénégal : Macky Sall en lice pour un 3e mandat ? La position de Macron

Macky Sall, l'actuel président de la République du Sénégal, briguera-t-il un 3e mandat ? En fonction depuis avril 2012, le chef d'État sénégalais n'a pas livré ses ambitions politiques, mais Emmanuel Macron ne souhaite pas être candidat à la prochaine élection présidentielle.

Sénégal : Macron envoie un message fort à Macky Sall avant la présidentielle

La prochaine élection présidentielle au Sénégal aura lieu l'année prochaine. Déjà, la société civile sénégalaise dit "non" à une probable candidature de Macky Sall. En octobre 2022, neuf organisations, dont frikaJom Center, Y'en A Marre, RADDHO, et AfricTivistes et LEGS Africa.

"Nous, citoyens sénégalais, mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations politiques, vous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l’élection présidentielle de 2024, par respect pour la parole donnée et par respect pour l’interprétation claire et sans équivoque que vous n’avez cessé de donner de notre Constitution", avaient déclaré ces organisations dans un communiqué.

Emmanuel Macron, lui aussi, ne voit pas d'un bon oeil la candidature de Macky Sall en 2024. Le président français en a discrètement discuté son homologue sénégalais en janvier 2022, confie Africa Intelligence. Selon notre source, les autorités françaises craignent que la volonté de Macky Sall de briguer un 3e mandat marque un recul démocratique en Afrique de l'Ouest, une zone fragilisée par les coups d'État depuis trois ans.

Africa Intelligence soutient que le locataire de l'Élysée a "tenté de convaincre Macky Sall de renoncer à sa candidature". Emmanuel Macron a préféré montrer au président sénégalais les opportunités qui s'offrent à lui sur la scène internationale au cas où il se retire de la course présidentielle.