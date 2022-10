Sénégal : La société civile dit "non" à un 3e mandat de Macky Sall

Au Sénégal, la société civile invite Macky Sall à ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle "pour le respect de la Constitution et de la parole donnée". Plusieurs organisations ont cosigné une lettre destinée au président sénégalais.

Sénégal : Des organisations de la société ne souhaitent pas la candidature de Macky Sall en 2024

Ce sont au total neuf organisations de la société civile qui ont envoyé un message à Macky Sall à deux ans de l'élection présidentielle. On compte au nombre de celles-ci AfrikaJom Center, Y'en A Marre, RADDHO, mais aussi AfricTivistes et LEGS Africa.

Selon ces organisations, Macky Sall devrait respecter la Constitution du Sénégal et sa parole donnée en renonçant à briguer un 3e mandat en 2024. "Nous, citoyens sénégalais, mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations politiques, vous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l’élection présidentielle de 2024, par respect pour la parole donnée et par respect pour l’interprétation claire et sans équivoque que vous n’avez cessé de donner de notre Constitution", indiquent-elles dans une note.

La société civile estime que le président sénégalais, réélu le 24 février 2022 pour un second mandat, a prouvé sa volonté de renforcer les acquis démocratiques du Sénégal "en confirmant la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, en verrouillant notre Charte fondamentale en 2016".

"Nous saluons ce courage politique qui contribue à la stabilité du pays ainsi qu’à son rayonnement international. Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le « troisième mandat » dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », verrou constitutionnel relatif à la limitation des mandats présidentiels à deux", peut-on lire dans le communiqué.

Elles ont rappelé à M. Sall qu'il a répété à maintes occasions, avant sa réélection en 2019 qu'il n'avait pas la possibilité de faire plus de deux mandats consécutifs. "Vous l’avez même clairement indiqué dans votre ouvrage, « Le Sénégal au cœur – 2019 » en précisant à la page 165 : « Et me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat », ont ajouté les organisations .