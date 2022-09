Sénégal : Macky Sall nomme un nouveau Premier ministre, samedi

Au Sénégal, l'identité du nouveau Premier ministre de Macky Sall sera dévoilée le samedi 17 septembre 2022. Selon la presse sénégalaise, le chef de l'État tient à boucler ce dossier avant de s'envoler pour la Grande-Bretagne où il devrait prendre part aux obsèques de la reine Elizabeth II.

Sénégal : Macky Sall nomme bientôt un Premier ministre

Macky Sall a prévu dévoiler le nom de son futur Premier ministre le samedi 17 septembre 2022. Nos confrères de Les Échos font savoir que le président de la République du Sénégal, qui a prévu se rendre en Grande-Bretagne pour les funérailles de la reine Elizabeth II le dimanche, nommera bien avant le futur chef de son gouvernement. Après la nomination du Premier ministre, le Sénégal pourra se doter d'un nouveau gouvernement.

Il faut savoir que déjà le débat fait rage autour de l'identité du futur Premier ministre. Cheick Ibrahima Diallo a déjà donné son point de vue sur le sujet. Pour le secrétaire général du parti politique Justice et Développement, le Sénégal "n'a plus de temps à perdre dans les choix hasardeux". "Il nous faut un jeune cadre habitué des rouages du service public, un calibre qui a les moyens de séduire le peuple et de réconcilier le président de la République avec sa jeunesse", a-t-il recommandé.

M. Diallo ajoute aussi que "jamais, l'autorité suprême de ce pays ne pourrait se plier à la volonté d'interventionnistes pour nommer un Premier ministre qui a tiré ses révérences et le ressusciter".