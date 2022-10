Affaire ASalfo-Laurent Gbagbo : Le PPA-CI donne sa part de vérité

Samedi 22 octonbre 2022, lors du concert des 25 ans de carrière du groupe zouglou Yodé et Siro au Palais de la culture de Treichville, un incident s’est produit. Une vidéo montrait le leader du groupe Magic System, ASalfo, empêché par le protocole de présenter ses civilités à l'ancien président Laurent Gbagbo. L'incident a fait couler beaucoup d’ancres. Habiba Touré, la cheffe de cabinet du fondateur PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), est sortie de son silence.

Côte d’Ivoire : Habiba Touré s’explique sur l’affaire Gbagbo-ASalfo

Face aux d'informations relatives à l’affaire ASalfo, Habiba Touré, cheffe de cabinet de Laurent Gbagbo a publié un communiqué afin de donner sa part de vérité. ‘’Depuis un certain temps, nous constatons qu’il est véhiculé l’idée, selon laquelle, les proches collaborateurs de Son Excellence, le président Laurent Gbagbo, l’empêchent de saluer ou de recevoir certaines personnes. Ces propos visent à présenter le président Laurent Gbagbo, comme un homme « manipulé » par son entourage. Outre le caractère tendancieux et outrancier de ces sous-entendus ou allégations, on ne saurait ignorer l’attaque politique que cela représente, et qui exige donc une réponse’’, annonce le communiqué d’entrée.

Selon la note, la sécurité de Laurent Gbagbo, à l’instar de la sécurité de toute haute personnalité, se limite à appliquer les consignes données.

‘’Lors du concert de Yodé et Siro, la Sécurité a donc appliqué ces consignes habituelles, sauf lorsque le président Laurent Gbagbo intervenait directement. Alors que le président Laurent Gbagbo, qui était déjà assis, suivait la prestation des artistes, Monsieur Salif Traoré dit ASalfo s’est approché pour saluer un certain nombre de personnalités. La Sécurité a alors fait part à ASalfo des consignes pour approcher le président Laurent Gbagbo, lorsque le chef de protocole Kuyo Téa Narcisse a reconnu ASalfo et s’est approché de lui’’, fait savoir le communiqué.

‘’C’est à cet instant que Manadja a tiré, par le bras, ASalfo vers lui, avec un geste d’agacement en direction de la sécurité. Comme le montre la vidéo de la séquence, cela a empêché le chef de protocole d’approcher ASalfo afin de lui permettre de venir saluer le président Laurent Gbagbo’’, a révélé le communiqué de la patronne du cabinet de l’ex-chef d’État.

‘’Abou Galliet n’a jamais téléphoné au chef de protocole Téa Kuyo Narcisse’’

Par ailleurs, Me Habiba Touré a tenu à lever le voile en ce qui concerne la vidéo de l’artiste Abou Galliet, qu’elle juge de ‘’la mauvaise foi est encore plus patente’’.

‘’L’artiste Abou Galliet n’a jamais téléphoné au chef de protocole Téa Kuyo Narcisse. En réalité, c’est alors qu’il se trouvait lui-même chez les artistes Yodé et Siro, que ces derniers ont téléphoné au chef de protocole. À la fin de leur conversation, ils lui ont passé l’artiste Abou Galliet qui demandait à voir le président Laurent Gbagbo le jour même, ou le lendemain, car il devait repartir en France. Le chef de protocole a alors indiqué qu’un rendez-vous à une date aussi imminente serait difficile à organiser compte tenu des impératifs’’, a-t-elle déclaré.

À l’en croire, il n'y a donc jamais eu de ‘’blocage’’ de la part de l’entourage. Mais il ne revient pas à Abou Galliet d’imposer une date au président Laurent Gbagbo, qui était de surcroît souffrant, a laissé entendre l'avocate.

‘’Le président Laurent Gbagbo, n’humilie pas, et n’a aucune haine ni ressentiment à l’égard de quiconque. (…) Il conviendrait vraiment d’éviter ces polémiques inutiles qui ne grandissent pas leurs auteurs’’, a-t-elle conclu.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci