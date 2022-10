Côte d'Ivoire : Alpha Blondy annule un concert à cause d'une opération chirurgicale

Alpha Blondy a dû annuler sa participation à l'Evenstar Festival devant se dérouler le vendredi 4 novembre 2022 au Vendéspace, à Mouillon-le-Captif (France). Le chanteur de reggae originaire de Côte d'Ivoire doit subir une opération chirurgicale, précisent les organisateurs dudit festival.

Côte d'Ivoire : Alpha Blondy bientôt opéré

Alpha Blondy (Koné Seydou de son vrai nom) ne sera pas à Mouillon-le-Captif le vendredi 4 novembre 2022 pour l'Evenstar Festival. En effet, la méga star du reggae qui devait se produire au cours de cet évènement ne pourra finalement pas être présent. "Malheureusement, l’artiste doit subir une opération d’urgence l’amenant à annuler l’ensemble de sa tournée internationale jusqu’à la fin de l’année. L’équipe du festival a dû réagir en urgence afin de trouver, à quelques semaines de l’événement, une solution alternative qui plaira au plus grand nombre", annoncent les organisateurs du festival sur les réseaux sociaux.

"Nous regrettons cette mauvaise nouvelle et souhaitons un bon rétablissement à Alpha Blondy. Notre équipe a dû réagir en urgence afin de trouver, à quelques semaines de l'événement, une solution alternative qui plaira au plus grand nombre", ajoutent les promoteurs. "Nous sommes aujourd’hui très fiers de pouvoir annoncer la venue de Mellow Mood et Vandal. Ils seront aux côtés de Kalash, Nèg' Marrons et La P'tite Fumée le vendredi 4 novembre au Vendéspace pour marquer la 3e édition de l'Evenstar Festival", rassurent les organisateurs.

Il est à souhaiter que Jagger ne souffre pas d'un mal qui devra le tenir loin de la scène musicale pendant longtemps. Le père de Soukeina, âgé de 69 ans et marié à Aelyssia Darragi, a sorti son 19e album, Eternity, en 2022.

Depuis la première édition le 9 novembre 2019 au Parc des Expositions "Les Oudaries" de la Roche-sur-Yon, l'Evenstar Festival a accueilli 4 200 festivaliers. Cette année encore, le festival aura des couleurs reggae, hip-hop et world.