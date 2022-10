Côte d'Ivoire: Le PCCET facilite un partenariat entre la CDC-CI et le CDG-CAPITAL

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI) et le CDG-CAPITAL ont signé une convention, le mardi 18 octobre 2022, à Abidjan, dans le cadre du Projet des chaines de valeurs compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET). Ont participé à cette rencontre, outre l'équipe du PCCET, les représentants de CDG Maroc et de sa filiale CDG Capital, de la Banque mondiale et de la CDC-CI.

Côte d’Ivoire : Signature de convention d’assistance technique entre la CDC-CI et le CDG-CAPITAL dans le cadre du PCCET

Lancé en avril 2022 à Aboisso par le Premier ministre, Patrick Achi, le PCCET prévoit un renforcement de la compétivité des chaines de valeurs et la facilitation de l’accès au financement durable. « Dans ce contexte de facilitation d’accès au financement durable, le projet prévoit la mise à disposition de 70 millions de dollars à la CDC-CI pour la mise en place d’une filiale et la Facilité d'Investissement à Long Terme FILT ». Il va donc apporter des financements aux startups et aux jeunes entreprises en ce qui concerne le capital de prêt amorçage et le capital de croissance. Cette facilité va également fournir des financements aux grandes entreprises, notamment pour les investissements verts», a annoncé le Coordonnateur du PCCET, Arthur Coulibaly.

Poursuivant, il a indiqué l’intérêt de la présente convention avec le groupe marocain. « Pour la mise en place de cette filiale de la CDC-CI, nous nous sommes approchés des meilleurs acteurs en la matière, à savoir la CDG (…) Donc la convention que nous avons signée est le début du lancement de la mise en place de cette filiale qui sera mise en place par la CDC-CI avec l’appui technique du CDG-CAPITAL qui est une banque conseil, filiale du CDG DU MAROC», a ajouté Arthur Coulibaly.

Le Directeur Général de la CDC-CI, Lassina FOFANA, s'est réjoui de la signature de cette convention qui va lancer le processus de mise en place de la FILT, véritable outil de renforcement des activités de la CDC-CI auprès des entreprises ivoiriennes. Dans les jours à venir, la CDG va donc travailler sur la note de structuration de cette nouvelle filiale qui sera suivi par le recrutement d’autres experts qui vont compléter l’équipe de CDG-CAPITAL pour la rédaction des documents juridiques, fiscaux…qui permettront ainsi de créer cette filiale. L’idée étant que la filiale soit opérationnelle à partir de juin 2023 pour rendre effectif le PCCET qui lui-même s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique Côte d’Ivoire 2030 et du Programme du gouvernement "Une Côte d’Ivoire solidaire", a-t-il confié.

Infos : Nicaise B.