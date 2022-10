Foot: Sadio Mané, Prix Socrates, une première dans l’histoire

Depuis que le classement du ballon d’or a été ouvert aux joueurs du Monde, évoluant en Europe, George Weah est le seul joueur africain à avoir en 1995, le ballon d’or européen sous le maillot de l’AC Milan. Et depuis lors, plus aucun joueur africain n’est encore parvenu à faire partie du top 3 aux différentes nominations du ballon d’or jusqu’à ce que Sadio Mané brise cette malchance en 2022.

Sadio Mané est arrivé en deuxième position pour le Ballon d’or 2022

Le prix inédit revient à Sadio Mané, vu sa détermination à remporter le ballon d’or européen après George Weah. Auteur d’une belle saison avec l’équipe nationale sénégalaise où il a été sacré joueur africain de l’année en juillet dernier, Sadio Mané est arrivé en deuxième position pour le Ballon d’or 2022. Le champion d’Afrique sénégalais a également réalisé une brillante saison avec son ancien club, Liverpool. Avec les Reds, il a été auteur de 16 buts en 34 matchs. A cet effet, le nouvel attaquant du Bayern Munich est logiquement à sa place et pouvait même remporter le ballon d’or européen.

Le ballon d’or: Un cauchemar pour les joueurs africains ?

Le magazine France Football a dévoilé, le vendredi dernier, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or 2022 parmi lesquels, figuraient quatre joueurs africains. A savoir Sadio Mané, Mohamed Salah, meilleur buteur d’Angleterre, Riyad Mahrez, devenu un habitué de la nomination, et Sébastien Haller pour une première fois. En 2019, les internautes souhaitaient voir Sadio Mané figurer parmi le top 3 européen à travers leurs vives réactions sur la toile. Malheureusement, celui-ci fut éjecté du Podium par Ronaldo et a terminé 4ème derrière Lionel Messi, Virgil Van Dijk, et Cristiano Ronaldo.

Mais, son rang était considéré comme meilleur classement africain après George Weah dans la nomination du ballon d’or européen. Les critiques furent énormes sur les réseaux sociaux du fait que le capitaine sénégalais n’était pas lauréat du prestigieux titre et a fini 4ème de la course. Chose que de nombreux fans du ballon rond traitaient d’injustice vis-à-vis de Sadio Mané. Alors, le consultant sénégalais Cheilh Oumar Aidara s’était inscrit dans le même sens en affirmant qu’il était en ce moment, le meilleur joueur du monde; « que les décideurs le veuillent ou non ».

Pour lui, Sadio Mané avait été victime d’une sorte de néocolonialisme dans le football à l’époque. Une idée partagée par Habib Beye, l’ancien international sénégalais et consultant chez canal+, qui a continué de battre campagne pour son compatriote.

Yahafe Ouattara (stagiaire)