Burkina : Une affaire de cachet divise Hamond Chic et un promoteur

Les caviars du Burkina Faso devront attendre avant de communier avec leur idole coach Hamond Chic. L'ex-animatrice de l'émission Allô Caviar de Life TV ne pourra pas effectuer le déplacement pour Ouagadougou à cause d'un problème de budget d'un promoteur de spectacles.

Pourquoi coach Hamond Chic n'ira pas au Burkina Faso

Déjà célèbre sur les réseaux sociaux, coach Hamond Chic a explosé en Côte d'Ivoire sur Life TV à l'occasion de la diffusion de l'émission Allô Caviar. L'influenceuse ivoirienne a crevé l'écran en réalisant des audiences qui font rêver. Malgré les critiques des internautes, la nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon a meublé les vacances des téléspectateurs sur la chaine de télévision.

À la fin de son contrat avec Life TV, Hamond Chic a regagné Paris. Elle n'a pas mis de temps pour signer un contrat avec des promoteurs basés en Guinée pour un diner le 2 octobre 2022. La soirée portait sur comment prendre le contrôle dans son couple.

Après Conakry, Hamond Chic devait se rendre au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou pour assister à un défilé de mode. Mais dans une publication sur sa page Facebook, la "Caviar" révèle que sa venue au pays des hommes intègres prévue pour le samedi 29 octobre 2022 a été annulée.

"Quand on n'a pas les moyens, on ne déplace pas la caviar. On n'est pas dans les hoho, on n'est pas dans les haha", a écrit Hamond Chic. Cette sortie de la coach Hamond n'a pas été du gout de certains internautes. Un internaute l'a appelée à avoir de l'humilité et à trouver des mots plus courtois et plus respectueux pour annoncer que l'événement a été annulé. Le promoteur a annoncé à la coach qu'il annulait sa venue à Ouagadougou à cause de certains commentaires en sa défaveur.

À en croire Hamond Chic, le promoteur aurait eu des difficultés financières pour acheter son billet d'avion dont le coût est de quatre millions de francs CFA. Elle est allée jusqu'à traiter le promoteur de "malhonnête".