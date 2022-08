Coach Hamond Chic et Fabrice Sawegnon enflamment la toile !

On le sait, coach Hamond Chic a déposé ses valises à Life TV de Fabrice Sawegnon. Elle présente l'émission "Allô Caviar". Le constat est que le nouveau programme télé affole déjà les chiffres. Les deux personnalités ne cachent pas leur joie. D'ailleurs, des photos du boss de Voodoo Communication et sa nouvelle recrue ont fait le tour des réseaux sociaux ce weekend.

Fabrice Sawegnon et coach Hamond Chic, un duo de choc

Quelques jours seulement après son arrivée à Life TV, coach Hamond Chic fait parler d'elle. L'animatrice de l'émission "Allô Caviar" a fait une entrée fracassante dans le milieu audio visuel. Pour le premier numéro, la nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon a reçu Soumahoro Moriféré dit Le Molare sur son plateau. Ce jour-là, les conseils de la coach à une jeune dame ont suscité une grosse colère sur la toile. En effet, celle qui appelle affectueusement ses followers "caviars" lui a reproché d'être heureuse de porter une grossesse dont l'auteur est un chauffeur de taxi.

Par la suite, Hamond Chic a rectifié le tir en précisant n'avoir rien contre les chauffeurs de taxi. "Je n’ai rien contre les chauffeurs, ma grande soeur a marié un chauffeur et elle est heureuse, svp réécoutez l’émission, elle sort avec un homme qui s’occupe d’elle et va mou.gou avec le chauffeur. D’où ma réponse. Ne sortez pas du contexte , même si…", a-t-elle réagi.

La HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle) a, pour sa part, demandé à Life TV de faire davantage preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la programmation de ses émissions, surtout aux heures de grande écoute.

Pendant ce temps, Fabrice Sawegnon et Hamond Chic ont décidé de passer du bon temps loin de tout ce buzz. L'animatrice a publié des photos d'elle et du puissant communicant ivoirien avec comme légende : "après une semaine rocambolesque digne d'un film de record, on vit un peu avec le boss Fabrice Sawegnon." Ces clichés ont été abondamment été commentés par les internautes.