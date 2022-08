Assalé Tiémoko nargue ses détracteurs : "J'ai détruit le mensonge"

Assalé Tiémoko a haussé le ton contre ses détracteurs. Le maire de Tiassalé (région de l'Agnéby-Tiassa) a bandé les muscles contre les anciens dirigeants de cette commune située à plus de 120 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Que se passe-t-il réellement ?

Assalé Tiémoko : "Notre bilan parle pour nous"

Élu à la tête de la commune de Tiassalé à l'issue des élections municipales d'octobre 2018, Assalé Tiémoko a clairement affiché son ambition de donner un autre visage à la localité. Cependant, le journaliste ivoirien est convaincu que des individus tentent de saboter son oeuvre.

Au cours d'un passage à Tiassalekro, le patron de presse a craché ses vérités à ses détracteurs. "Ils veulent récupérer la femme qu'ils ont humiliée et abandonnée. J'ai détruit le mensonge selon lequel, pour être un bon maire, il faut être un cadre et un militant d'un parti politique. Par le travail que nous avons abattu en trois ans avec les petites ressources de la mairie, nous avons prouvé que le leadership, la vision et l'amour pour les gens sont le moteur du changement', a déclaré Assalé Tiémoko devant ses administrés.

Très remonté contre ses adversaires, le journaliste d'investigation, patron de l'Éléphant Déchainé, a déclaré qu'Alassane Ouattara est le "président de tous les Ivoiriens" et il "travaille pour tous les Ivoiriens". L'élu municipal a conseillé aux maires de se battre avec les moyens mis à leur disposition et user de tout leur réseau personnel afin de faire avancer leurs localités.

"Vous pouvez être un grand cadre d'un parti au pouvoir, être plus riche que Bill Gates, si vous n'avez pas de leadership, si vous n'avez pas de vision, vous ne ferez que des actions d'éclat sans structuration en termes de développement, vous n'apporterez aucun changement durable", a averti Assalé Tiémoko.

Le député-maire de Tiassalé a également vanté son bilan après trois ans d'exercice. "Nous n'avons pas tout fait, mais notre bilan parle pour nous. Nous avons transformé Tiassalé, nous avons repositionné cette ville, nous lui avons donné la visibilité qu'elle n'a jamais eue", s'est-il félicité.