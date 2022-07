Santé: Tiassalé bientôt dotée d’un nouvel hôpital général ultra moderne

La ville de Tiassalé, située dans la région de l’Agneby-Tiassa, sera bientôt dotée d’un nouvel hôpital général ultra moderne.

Alpha Sanogo visite le site du futur hôpital général de Tiassalé

Créer les conditions pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Telle est l’ambition du gouvernement ivoirien qui ne ménage aucun effort dans ce sens. Après l’actuel hôpital construit à la veille de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en 1959, la ville de Tiassalé va voir sortir très bientôt de terre, un nouvel hôpital général. En prélude au lancement des travaux de cet édifice que le Ministère de la Santé veut ultra moderne, Alpha Sanogo, le Directeur des Affaires financières du Ministère et cadre de la localité, a conduit, samedi 23 juillet 2022, sur le terrain, une délégation comprenant le Directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance (Diem) du Ministère, Yéo Pena.

L’objectif de cette visite était de rassurer ses hôtes de la disponibilité du site de plus de sept hectares, situé en face du lycée moderne de Tiassalé, et rassurer les populations sur l’effectivité du projet dont le financement est déjà bouclé, selon Alpha Sanogo. Pour sa part, le Directeur des Infrastructures, de l'équipement et de la maintenance (Diem) du ministère de la Santé, s'est félicité du choix du site qui bénéficie déjà de nombreuses infrastructures dont les réseaux d'eau, d'électricité et une voie bitumée. Yéo Pena a également confié qu’en plus de son architecture moderne, le plateau technique de ce futur hôpital, sera plus relevé que celui de l'actuel.

Sous le leadership du Ministre Pierre Dimba, également président du Conseil régional de l’Agneby-Tiassa, plusieurs travaux dans le domaine de la santé, sont en cours de réalisation partout dans la région. Dans le département de Tiassalé par exemple, les actions en vue de l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations, sont palpables grâce à la politique de développement mise en oeuvre par un de ses plus illustres fils, Alpha Sanogo.