Côte d'Ivoire - Yaya Fofana (MFA): « Il y a des problèmes de personnes au RHDP»

Le président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya Fofana, était l’invité, mercredi 1er mars 2023 de Life Tv. L’occasion lui a été donnée de donner les raisons de toutes ses recriminations contre la direction du RHDP (parti au pouvoir).

Yaya Fofana, président du MFA: « Il y a des personnes qui sont venues après nous mais qui siègent dans le gouvernement »

Interrogé sur la vie du MFA, Yaya Fofana a réaffirmé l’attachement de son parti aux idéaux prônés par le président de la République, Alassane Ouattara, et a réitéré le voeu du MFA d’être associé aux activités du RHDP. « Le MFA est resté depuis plusieurs années, un parti qui a eu des élus. Je remarque que tous nos élus ont reversé leurs victoires au RDR (...) Il faut qu’on soit intégré et qu’on participe à la vie du RHDP. Le MFA est exclu de tout. Nous sommes membres fondateurs du RHDP au même titre que tous les autres partis membres. Nous constatons, aujourd’hui, qu’il y a des problèmes de personnes au RHDP. Nous sommes des houphouëtistes. Nous nous sommes retrouvés au sein d’une coalition qui a contribué à l’élection d’un président. Nous réclamons notre part », a déclaré Yaya Fofana.

Selon le président du MFA, ‘’il y a des personnes qui sont venues après nous mais qui siègent dans le gouvernement’’. Il refuse donc d'accepter que certaines personnes tentent de minimiser son combat pour la prise en compte du MFA. Invité récemment à l’émission politique de la Web Tv, ‘‘Le Mandat TV’’, Yaya Fofana avait lancé le même message. « Nous attendons que le RHDP nous associe aux activités du parti. Et que les cadres du MFA, exclus jusque-là des activités du parti, puissent participer aux activités du RHDP. Et que le MFA aussi ait sa place dans la gouvernance du RHDP. Parce que les partis membres du RHDP ont des cadres qui sont dans le gouvernement et occupent des postes de responsabilité dans ce pays, sauf le MFA. Nous ne pouvons pas avoir nos attributs au RHDP et être exclus de la gouvernance de ce parti », a-t-il lancé.

Au moment où on annonce de nouvelles nominations pour le compte de l'UDPCI d'Albert Mabri Toikeusse, espérons que le message de Yaya Fofana, finira par avoir une oreille attentive auprès du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP.