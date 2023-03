Côte d’Ivoire - Grève dans le secteur pétrolier: L’inspection du Travail se saisit du dossier

Suite à la menace de grève de la Fédération de l’amont pétrolier offshore et onshore, l’inspection du travail du Plateau s’est saisie du dossier et convoque les membres de ladite fédération, vendredi 03 mars 2023 dans ses locaux.

Après plusieurs courriers de revendications, adressés sans suite, notamment à la Direction du Cabinet du Ministère de l'Emploi et celui du Pétrole en date du 29 Décembre 2022, à la Direction Générale des Hydrocarbures le 07 janvier 2023, au Ministère du Pétrole et celui de l'Emploi le 20 janvier 2023 et une relance à ces deux derniers Ministères le 08 février 2023, la Fédération de l’amont pétrolier offshore et onshore menace de rentrer en grève les jours à venir.

Près de 22 points sont au centre de leurs revendications qui sont entre autres le programme de rotation actuel et son mode de rémunération non conforme au contrat de travail; la prime de quart conformément à l’article 52 de la convention collective interprofessionnelle et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail; le régime des jours fériés conformément à article 64 et 65 de la convention collective interprofessionnelle et le paiement de reliquats conformément à l’article 33.5 du code du travail, etc.

Face à cette menace de grève, l’inspection du Travail du Plateau s'est empressée de convoquer les travailleurs du secteur pétrolier pour une séance de conciliation prévue pour le vendredi 03 mars 2023.