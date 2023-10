Côte d'Ivoire : La SODEXAM annonce des faibles pluies, ce lundi

La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique a livré le bulletin météo de ce lundi 23 octobre 2023. La SODEXAM annonce de faibles pluies sur le littoral et des orages dans le sud foerstier.

Côte d'Ivoire : Voici la météo du lundi 23 octobre, selon la SODEXAM

Selon la note publiée par la SODEXAM, ce lundi 23 octobre 2023, le début de la matinée sera nuageux sur le littoral avec de faibles pluies.

Par ailleurs, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique fait remarquer qu'après un début ensoleillé, on observera des moments de pluie.

Elle indique que parfois des orages seront obervés dans le sud forestier et le littoral en milieu ou en fin d'après-midi.

Dans la bande centrale et dans le nord du pays, poursuit la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, le temps sera ensoleillé. De l'autre côté, l'Ouest et l'Est pourraient connaitre des averses de pluie.