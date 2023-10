Côte d’Ivoire : Roseline Layo ne veut pas être comparée à Josey

Roseline Layo et Josey sont deux artistes ivoiriennes très appréciées par les mélomanes. Mais, des fans de l'auteure de la célèbre chanson "Donnez nous un peu" n'hésitent pas à faire des comparaisons entre elle et la fiancée de Serey Dié. La chanteuse du titre ‘’Amour Kôyô-Kôyô’’, a donné une réponse claire au cours d’une émission sur Life Radio.

Roseline Layo : ‘’Je ne rivaliserai jamais avec elle, car elle est un modèle pour moi’’

En seulement trois ans de présence dans l’univers musical ivoirien, Roseline Layo est devenue en quelque sorte une artiste du peuple. Ses différentes performances parlent à sa place. Les productions discographiques et spectacles de la jeune chanteuse sont très appréciées par les populations. Cela a suffi à ses fans pour faire une comparaison entre elle et Josey, une autre grande voix de la musique ivoirienne.

Des mélomanes vont jusqu’à dire que Roseline Layo surclasse la compagne de l’ex-international ivoirien, Serey Dié. Des propos que l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’ qualifie de contre-vérité au cours d’une émission sur les antennes de Life Radio. ‘’À ceux qui me comparent à Josey, je réponds qu’il n’y a pas de comparaison à faire. Josey et moi, c’est grande sœur, petite sœur. Je ne rivaliserai jamais avec elle, car elle est un modèle pour moi’’, répond-t-elle.

La femme de Chewe, depuis qu’elle a commencé à véritablement entrer dans le showbiz ivoirien, voue un sacré respect à Josey. Elle ne s’est jamais montrée supérieure à la chanteuse du titre ‘’Zambeleman’’. Lors des spectacles où elles se retrouvent sur la même scène, Roseline Layo passe toujours avant Josey.

Ce qui montre la grande humilité de la jeune chanteuse à l’égard de sa consoeur qui est son aînée en âge et dans la musique. Toutefois, les mélomanes ivoiriens souhaiteraient voir une belle collaboration entre les deux chanteuses. Roseline Layo n’a pas craché dessus et on attend simplement l’approbation de Josey.