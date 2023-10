L'armée française s'est retirée du camp militaire de Ouallam, une zone frontalière stratégique dans la lutte contre le terrorisme.

Niger: L'armée française se rétire du camp stratégique de Ouallam

Le désengagement français du camp militaire de Ouallam près de la frontière avec le Mali est effectif. L'armée française a quitté samedi cette zone frontalière où elle est présente depuis plusieurs années. Dans un communiqué, le CNSP a annoncé ce départ des troupes françaises en date du 22 octobre.

C'est la toute première emprise militaire libérée par la France depuis l'annonce du retrait de ses troupes. Pour le CNSP, c'est une nouvelle étape franchie. Les 193 soldats français et d'un ensemble de matériel et logistique ont été conduits vers N'Djamena, la capitale du Tchad voisin. Le retrait des forces françaises du Niger doit être effectif d'ici le 31 octobre 2023.

Communiqué du CNSP

Nouvelle étape dans le départ des troupes françaises du Niger

Aujourd'hui, le camp de Ouallam a été officiellement rétrocédé à l'armée nigérienne après le désengagement complet des forces françaises qui y étaient stationnées.

Ce matin, un important convoi routier escorté par nos forces de défense et de sécurité a pris la direction de Ndjamena au Tchad. Il était composé de 193 soldats français et d'un ensemble de matériel et logistique.

La France a ainsi transféré le contrôle du camp de Ouallam au Niger après des années de présence militaire dans cette zone frontalière stratégique. Notre pays reprend possession de ses emprises militaires. Le Niger poursuit résolument sa marche vers la pleine souveraineté