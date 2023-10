Côte d’Ivoire : Didi B décroche une autre distinction

Didi B est actuellement en pleine tournée musicale. A son absence en Côte d’Ivoire, il vient de décrocher une nouvelle distinction pour la seconde fois consécutive au cours de la cérémonie du prix Pulse Awards 2023 où il a reçu le prix Pulse Awards Influenceur Musique de l’Année.

Didi B rafle un nouveau trophée

Le rappeur Didi B a depuis le mois de septembre un programme très chargé. Il est actuellement hors de la Côte d’Ivoire dans le cadre de sa tournée musicale baptisée ‘’Mojotrône 2-party II’’, qui va le conduire dans plusieurs villes d’Amérique, d’Europe et d’Afrique. Entre-temps, les récompenses ne manquent pas pour le jeune talent ivoirien depuis son départ du groupe de Rap Kiff No Beat.

Depuis l’année 2022, le chanteur glane des lauriers en Côte d’Ivoire et en Afrique. Didi B a remporté respectivement 4 trophées au Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD), le prix de la meilleure chanson de l’année 2022 avec son titre ''Tala'', issu de son album ‘’Mojo trône II’’, aux All Africa Music Awards (AFRIMA), meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest aux Kundé d’Or 2023 et meilleur Rappeur de l’Afrique de l’Ouest lors de la première édition des African Rap Awards à Ouagadougou. Sans oublier le Disque d’Or ivoirien qu’il a reçu lors de l’inauguration du parc des expositions d’Abidjan-Port-Bouët.

Avant d’être présent à Kigali au Rwanda le samedi 21 octobre prochain pour les Trace Awards et Festival où il est nominé dans deux différentes catégories à savoir la catégorie de meilleur artiste Afrique francophone et meilleur artiste masculin d’Afrique, le Shogun a reçu le samedi 7 octobre à Abidjan le prix Pulse Awards Influenceur Musique de l’Année. Il avait d'ailleurs remporté ce prix l’année dernière. Il a fait un post sur sa page Facebook pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans. ‘’La Conspiration, on décroche le prix Pulse Awards Influenceur Musique de l’Année pour une seconde année consécutive. C’est votre prix, merci encore le gang. Désolé j’ai pas pu être là vu ma tournée’’, écrit-il. A son absence, c’est son père Abou Bassa Bomou qui a réceptionné le trophée de son fils.