Côte d’Ivoire : Didi B sacré meilleur rappeur à l’African Rap Awards au Burkina Faso

Didi B s’apprête à s’envoler aux Etats-Unis le dimanche 17 septembre prochain pour prendre part au 10ème anniversaire des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA). Mais avant, le rappeur a remporté le week-end au Burkina-Faso un énième prix de Meilleur rappeur de l’Afrique de l’Ouest lors de la première édition des African Rap Awards.

Le rappeur ivoirien Didi B, marque un peu plus une étoile de conquérant dans l’univers du Rap made in Côte d’Ivoire. Chaque jour, il prend une sacrée longueur d’avance sur les autres artistes de sa catégorie ici et même ailleurs. Ses différentes consécrations lors de plusieurs événements prestigieux organisés en Afrique et les salles combles de ses différents concerts confortent sa bonne position sur l’échiquier musical continental.

Malgré ses différends avec son mentor et patron de 92i, Booba, Didi B continue son ascension pour le grand bonheur de ses nombreux fans. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou le week-end, Diyilem Bassa Zérehoué alias Didi B a été couronné Meilleur Rappeur de l’Afrique de l’Ouest lors de la première édition des African Rap Awards. Âgé de 31 ans, le transfuge du groupe de Rap ivoirien, Kiff No Beat prouve qu’il n’a pas eu tort de d’embrasser une carrière solo.

En remportant ce énième trophée, le Shogun vient confirmer une fois de plus sa suprématie sur les autres rappeurs du continent. C’est une bonne nouvelle également pour le jeune ivoirien qui s’apprête à s’envoler pour les États-Unis le dimanche 17 septembre prochain au Meyerson Symphony Center de la ville de Dallas, dans l’État du Texas pour le 10ème anniversaire des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA). Les mélomanes vont encore croiser les doigts pour que Didi B ramène un autre prix qui va orner sa maison.