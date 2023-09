Inondation pelouse du stade d'Ébimpé : Danho Paulin s'excuse et promet une belle CAN

Danho Paulin Claude, le ministre ivoirien des Sports, a présenté ses excuses aux Ivoiriens après le désastre survenu au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé au cours du match amical Côte d'Ivoire-Mali le mardi 12 septembre 2023. Le maire de la commune d'Attécoubé a par ailleurs promis une belle Coupe d'Afrique des Nations (CAN) l'année prochaine.

Danho Paulin : "Ce qui s’est passé, c’est la main de Dieu"

Deux jours après le désastre au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé, Danho Paulin Claude donne de la voix. En effet, le match amical opposant les sélections ivoiriennes et maliennes le mardi 12 septembre 2023 a été interrompu avant le coup de sifflet final. Et pour cause, la pelouse était impraticable après la pluie qui s'était abattue sur la ville d'Abidjan.

Des Ivoiriens ont crié leur indignation surtout que la Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024. À la faveur d'une conférence de presse prononcée le jeudi 14 septembre 2023, Danho Paulin Claude a présenté ses excuses à la Nation ivoirienne.

"S.E.M Alassane Ouattara est le premier affecté. Nous profitons de l'occasion pour nous excuser et comprenons l'amertume de nos compatriotes pour ce désagrément (...) Je voudrais réitérer toutes mes excuses au mode sportif ivoirien", a déclaré le ministre ivoirien des Sports.

Pour le patron du sport ivoirien, "ce qui s’est passé, c’est la main de Dieu". "C’est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d’être encore plus vigilant, encore plus structuré et plus exigeant vis-à-vis de la chaine de décision et de nos collaborateurs", a-t-il poursuivi.

"Nous voulons donner l’assurance à l’ensemble de nos concitoyens qu’en liaison avec tous les services compétents, dans la solidarité, nous allons apporter toutes les corrections nécessaires pour que le défi du gouvernement d’organiser la plus belle CAN jamais organiser sur le continent soit une réalité", a tenu à rassurer le maire d'Attécoubé.

Peu avant Danho Paulin, l'ONS (Office national des sports) avait laissé entendre dans un communiqué que "des experts spécialisés dans l’entretien de la pelouse et des infrastructures connexes sont actuellement mobilisés pour apporter immédiatement les corrections nécessaires".