CAN 2023 : amical Côte d’Ivoire-Mali, stade Ébimpé inondé, Apoutchou dézingue !

La Côte d’Ivoire recevait le Mali hier mardi au stade olympique d'Ebimpé, surnommé « stade Alassane-Ouattara ». Une forte pluie s’est abattue sur Abidjan ce soir-là et le stade flambant neuf devant accueillir des matchs de la CAN 2023 n’a pas résisté au choc.

Stade olympique d'Ebimpé, la honte des Ivoiriens ?

C’est un stade à essorer comme une serpillère que les Ivoiriens ont découvert hier, lors du match amical Côte d’Ivoire Mali de préparation de la CAN 2023. La forte pluie qui s’est abattue sur l’édifice a rendu le terrain impraticable. Cette question de la mauvaise résistance de la pelouse aux intempéries est récurrente dans ce stade Ébimpé, même si cette fois le stade a pris l'eau de partout et pas que sur la pelouse.

Après un premier dégât, le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, M. Danho Claude Paulin, avait fait valider devant le Sénat, un financement de 20 milliards de FCFA pour la rénovation du Stade d’Ebimpé. L'enceinte sportive inaugurée il y avait à peine un an devait donc subir de nouveaux travaux en profondeur pour respecter les normes exigées par la FIFA. Si ce faramineux budget avait fait grincer des dents à l’époque, le spectacle catastrophique de mardi n’a pas atténué la colère des Ivoiriens.

Les autorités ivoiriennes fortement critiquées après le fiasco

Sur les réseaux sociaux, le ministre Danho Claude Paulin et le patron de COCAN, M. François Amichia, sont fortement critiqués par les internautes. L’artiste chanteur - influenceur ivoirien Apoutchou National n’est pas allé de main morte pour crier la honte déversée sur lui par l’inondation de cet édifice en apparence mal conçu.

« Chaussure que j’ai acheté à 1200 euros, regardez comment je reviens du stade comme si je revenais d’un bas-fond. C’est incroyable ! On est allé regarder un match, regarde comment on en revient » , a lancé Apoutchou National, de son vrai nom Stéphane Agbré, dans un direct sur sa page Facebook. « Je ne reviens pas de la chasse, ce n’est pas un caïman qui m’a poursuivi, crocodile non plus. Je reviens du Stade… » a-t-il crié, montrant une chaussure de marque berluti qui lui aurait couté 1200 euros en France.

Outre Apoutchou National, plusieurs Ivoiriens indignés s’en prennent aux autorités. Ci-dessous quelques captures de réactions populaires après cet incident survenu au match Côte d’Ivoire-Mali qui devait servir de répétition générale avant la CAN 2023.