Séisme au Maroc : Ibrahim Traoré adresse un message de soutien au roi Mohammed VI

Le peuple marocain est endeuillé par le violent séisme survenu dans la nuit 08 septembre 2023 et qui a causé de nombreux dégâts. Suite à ce séisme au Maroc, un événement malheureux d'ailleurs, le chef de l'Etat du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a adressé un message de soutien à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le mot de soutien du capitaine Ibrahim Traoré au roi Mohammed VI sur le séisme au Maroc

Suite à la catastrophe naturelle qui s'est produite dans le pays frère du Maroc, le président de la Transition au Burkina Faso a réagi. Dans un petit message, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé sa vive compassion au Roi Mohammed VI et son peuple qui traversent un moment douloureux suite à ce séisme au Maroc qui a occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants.

« J'adresse ma vive compassion et celle du peuple burkinabè à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain face à cette tragédie », a réagi le capitaine Ibrahim Traoré qui en a également profité pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il a imploré la clémence de Dieu pour que les âmes des disparus puissent reposer en paix.