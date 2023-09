Le Cameroun est qualifié pour la CAN 2023. Les Lions Indomptables ont battu les Hirondelles du Burundi 3-0 lors de la dernière journée des éliminatoires.

CAN 2023 : Le Cameroun sera bien présent en Côte d'Ivoire

Il aura fallu attendre la dernière journée des éliminatoires pour le Cameroun décrocher son ticket pour la CAN 2023. Mis sous pression devant leur public, les Lions Indomptables ont réussi a validé leur ticket pour leur 21e participation à la CAN.

Grâce à des réalisations de Bryan Mbeumo, Christopher Wooh et Vincent Aboubakar, les Lions se sont imposés 3-0, validant ainsi leur qualification pour la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Le Cameroun a décroché le dernier ticket qualificatif de cette 34e CAN. Les champions d'Afrique 2017 seront bien présents en Côte d'Ivoire. Rigobert Song et ses poulains vont tenter de décrocher une nouvelle étoile lors de la prochaine CAN prévue dans moins de 4 mois.