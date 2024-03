Au Burkina Faso, le gouvernement veut donner une nouvelle facette au secteur de l’élevage. Ainsi, le projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (PRECEL) représente une initiative ambitieuse visant à revitaliser ce secteur dans le pays.

Le Burkina Faso prône pour un secteur de l’élevage agréable

Lancé officiellement par le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, à Banakélédega, commune de Bama, ce projet représente une collaboration entre le gouvernement burkinabè, l’Association internationale du Développement (IDA) et diverses institutions financières partenaires.

En effet, avec un budget total de 120,6 milliards de Fcfa (199 millions de dollars), le PRECEL s’étalera sur la période 2024-2030 et couvrira l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Ainsi, l’objectif principal de ce projet est de renforcer le cadre institutionnel pour promouvoir l’élevage et développer les chaînes de valeur, en mettant l’accent sur les filières du lait, des œufs et des viandes. Aussi, le but ultime est d’améliorer la productivité, la commercialisation et la résilience des principaux systèmes de production animale sédentaires dans les zones ciblées.

En réalité, les autorités burkinabè ont défini plusieurs objectifs clés à atteindre d’ici la fin du projet. Cela inclut l’adoption de bonnes pratiques d’élevage par plus de 120 000 producteurs, une augmentation de 20 % de la productivité de la viande dans les élevages bovins, ovins et caprins, ainsi qu’une hausse de 20 % du rendement dans les fermes laitières.

En clair, le PRECEL représente une avancée significative pour le secteur de l’élevage au Burkina Faso, offrant des opportunités concrètes d’amélioration des pratiques agricoles et d’augmentation des revenus pour les agriculteurs et éleveurs. Par ailleurs, la mise en œuvre à l’échelle nationale promet d’apporter des changements substantiels dans les communautés rurales, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et la résilience face aux défis environnementaux.

Ainsi, ce projet démontre l’engagement du Burkina Faso à investir dans le développement durable de son secteur de l’élevage pour le bénéfice à long terme de sa population agricole.