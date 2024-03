La République populaire de Chine a remis un lot de 81 véhicules à l’armée burkinabè pour renforcer ses capacités dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 21 Mars 2024 sous la présidence des autorités militaires.

La Chine renforce l’équipement des FDS au Burkina Faso

Les véhicules donnés aux FDS comprennent des pick-up, des camions d’enlèvement, des camions grues, des camions plateaux, des citernes à eau et à carburant, ainsi que des téléphones satellitaires. En effet, le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a salué ce don comme un renforcement important des capacités opérationnelles des unités combattantes dans la lutte contre le terrorisme.

À cet effet, Kassoum Coulibaly a montré également la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Cette coopération a été qualifiée de « vivace, pragmatique et sincère ». À en croire le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine au Burkina Faso, Wang Wenzhang, le matériel octroyé est une manifestation de l’amitié entre les deux pays et de l’engagement de la Chine à soutenir ses amis burkinabè.

En outre, il a mis en avant l’initiative de sécurité globale formulée par le président chinois, affirmant que la Chine continuera à travailler avec le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et du développement. Par ailleurs, il faut noter que ce don, selon les autorités, constitue le dernier lot d’une convention de don débutée en 2022 entre la Chine et le Burkina Faso.