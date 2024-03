Dans une opération frontalière dans l’ouest du Niger près du Burkina Faso, l’armée nigérienne a saisi un important arsenal de guerre et plusieurs documents américains. L’opération a été effectuée le lundi 18 Mars 2024 par les Forces de Défense et de Sécurité qui sont au front.

Les autorités nigériennes annoncent la saisie d’un arsenal de guerre et des documents américains

Le torchon brûle toujours entre les autorités nigériennes et américaines. La saisie de plusieurs équipements de guerre vient enfoncer les clous dans les plaies. En effet, Selon les informations partagées par la télévision publique dans le bulletin des opérations hebdomadaires des Forces armées nigériennes (FAN), le mercredi 20 mars 2024, un « camion suspect en partance vers la Côte d’Ivoire » a été arrêté.

Lors des fouilles, un arsenal de guerre comportant plus de 1140 munitions de calibres variés, 28 douilles de 7,62 mm et des projectiles, dissimulés sous des vivres dans un camion, a été appréhendé. En plus, des documents américains comprenant un passeport, un permis de conduire et des cartes bancaires ont été retrouvés, ainsi que deux drapeaux américains.

Pour rappel, les autorités nigériennes ont récemment accusé les États-Unis de « dénier » au Niger le droit de choisir ses partenaires dans les domaines diplomatique, stratégique et sécuritaire.

Ce conflit diplomatique a conduit le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a annoncé la fin de l’accord militaire entre le Niger et les États-Unis. Ainsi, ces tensions ont été exacerbées après une rencontre entre des officiels nigériens et une délégation américaine de haut niveau dirigée par la Sous-secrétaire d’État aux affaires internationales, Molly Phee, à Niamey.

Par ailleurs, en février dernier, les autorités nigériennes avaient annoncé la découverte d’une « cache d’armes » attribuée au contingent français de la mission européenne Eucap Sahel, dans deux quartiers de la capitale Niamey. Ces événements témoignent un climat tendu dans la région, avec des saisies d’armes et des accusations diplomatiques entre le Niger et les États-Unis, ainsi que des préoccupations concernant la sécurité et la souveraineté.