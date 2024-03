À Yaoundé, capitale du Cameroun, la statue de Samuel Eto’o Fils a été victime d’une chute accidentelle. Les autorités ont enfin communiqué sur l’incident.

Chute de la statue de Samuel Eto’o à Yaoundé

À la mairie d’arrondissement 6 de Yaoundé, au cœur de la capitale camerounais, la statue de Samuel Eto’o ne présente plus fier allure. Et pour cause, la statue de l’ancien capitaine des Lions Indomptables a été victime de chute accidentelle. C’est ce qu’a indiqué la commune d’arrondissement 6 de Yaoundé.

« Surplombant avec fierté les jardins de l’Hôtel de Ville récemment sinistré de Biyem-Assi Acacias, la statue érigée à l’occasion de la désignation du Grand 9 comme Citoyen d’Honneur de Yaoundé VI a été victime, samedi 02 mars dernier, d’une chute accidentelle des chapiteaux dressés à proximité, à l’occasion d’une manifestation civile et par l’effet d’un grand vent accompagné de fortes précipitations qui se sont abattues en fin d’après-midi », indique le communiqué.

Dans la foulée, le maire Jacques Yoki Onana a instruit ses services compétents à tout mettre en œuvre en vue d’une réhabilitation à brève échéance de l’icône. Pour le maire, la symbolique statue traduit la rigueur au travail ainsi que la quête inlassable de performance et d’excellence qui sont autant de valeurs portées par Samuel Eto’o.

Aux premières de ce mardi 5 mars, plusieurs croyaient à un acte de vandalisme étaient évoqués. Puisque cette statue avait déjà été victime de vandalisme par le passé.