Rigobert n’est plus sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. L’annonce a été faite ce mercredi par Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Lions Indomptables : Eto’o annonce le départ de Rigobert Song

Clap de fin pour Rigobert Song. Nommé sélectionneur en février 2022, Rigobert Song sera en fin de contrat en mars prochain. L’ancien capitaine des Lions Indomptables ne sera pas prolongé. Dans un entretien à France 24, Samuel Eto’o a annoncé la nouvelle.

« Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat », a déclaré Samuel Eto’o Fils.

‘ »J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière », a-t-il poursuivi. A la tête de la sélection camerounaise, Rigobert Song a disputé la Coupe du monde Qatar 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Suite aux mauvaises performances dans ces deux compétitions, l’ancien défenseur a été vivement critiqué. Ces critiques n’ont pas épargné le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o Fils, pointé du doigt comme le principal responsable de cette série de contre-performances.