Près 540 millions de francs détournés à la poste au Mali. Un scandale financier qui implique des irrégularités majeures dans la gestion des finances de l’entreprise.

Les principales problématiques incluent l’adoption d’un organigramme lacunaire par le Conseil d’Administration, l’absence d’un manuel de procédures à jour, des sorties fictives de fonds pour des achats de plomb, et le non-reversement des retenues fiscales. Ainsi, ces pratiques ont entraîné une perte financière importante de plus de 540 millions de francs CFA sur les exercices 2019 à 2022.

En effet, la mauvaise gouvernance, attribuée au PDG Ibrahima Haïdara, semblerait avoir eu un impact profond sur la Poste du Mali, entraînant des insuffisances opérationnelles, une paralysie structurelle, et des problèmes administratifs tels que l’absence de registres et de procès-verbaux.

À cet effet, les responsables de la Poste, en particulier le PDG, font face à des accusations de négligence grave, notamment pour leur incapacité à justifier les sorties de fonds et à s’acquitter des obligations fiscales. En réalité, la crédibilité de l’entreprise est compromise, les pratiques de gestion étant comparées à une gestion d’épicerie. Par ailleurs, des mesures judiciaires ont été prises, avec la dénonciation des faits aux autorités compétentes.

Cependant, les responsables de la Poste restent sous pression et doivent répondre de leurs actes. En dépit, cette situation nécessite une enquête approfondie et des actions correctives pour restaurer la confiance dans l’entreprise et résoudre les problèmes de gouvernance au Mali.