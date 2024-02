La ville d’Abidjan regorge d’une trentaine de quartiers précaires à haut risque, a révélé Amadou Coulibaly le mercredi 28 février 2024, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Assainissement des quartiers précaires à haut risque : Ce que recommande Ouattara

Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré le mercredi 28 février 2024 que le District autonome d’Abidjan compte plusieurs quartiers précaires.

« Le Conseil a entendu une communication de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie relative à la situation des quartiers précaires. Il ressort de cette communication que la ville d’Abidjan compte de nombreux quartiers précaires dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terre où à des inondation entrainant des pertes en vies humaines à chaque saison des pluies », a confié le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

Le porte-parole du gouvernement de Robert Beugré Mambé a aussi soutenu que ces quartiers nécessitent un assainissement. « Afin d’assurer une meilleure coordination de ces opérations d’assainissement, le Premier ministre a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée, dans le cadre de ces opérations, aux quartiers en situation de haut risque, car il s’agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines », a précisé Amadou Coulibaly.

Par ailleurs, le président Alassane Ouattara, « sensible à la situation de ces populations vivant dans ces quartiers, tient aux vertus tus de solidarité et d’humanisme dans le cadre de ces opérations d’assainissement de ces quartiers précaires afin de préserver la paix et la cohésion sociale, a ajouté M. Coulibaly.