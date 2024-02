C’est maintenant connu un an après le décès du père de Samuel Eto’o. La date des obsèques est prévue du 11 au 13 avril prochain en attendant le programme détaillé de celles-ci.

Le père de Samuel Eto’o, David Eto’o dont l’un de ses fils est son homonyme est décédé en avril 2023 des suites d’une longue maladie à l’âge de 71 ans à l’hôpital général de Douala. Etant président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), le calendrier des matchs éliminatoires des Lions Indomptables du Cameroun de la CAN 2023 et de la compétition en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, n’ont pas permis à l’ancien attaquant camerounais de programmer la date des obsèques de son géniteur.

Maintenant que la CAN 2023 est terminée et un an après sa disparition, Samuel Eto’o songe à présent à honorer sa mémoire à travers des funérailles grandioses au Cameroun. Selon la presse camerounaise qui fait large écho ce mercredi 21 février, en attendant le programme détaillé, c’est du 11 au 13 avril prochain que les obsèques du papa de l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun auront lieu.

D’ailleurs, la FECAFOOT avait même mis en place en novembre 2023, un comité pour les préparatifs des obsèques du patriarche David Eto’o, qui a été également ancien défenseur central dans les années 70 et 80 et a notamment joué pour l’équipe nationale du Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 1972. Ancien comptable de profession, feu David Eto’o était père de 6 enfants.