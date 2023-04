Cameroun : Samuel Eto’o attristé après le décès de son père

Le Cameroun, et surtout Samuel Eto’o, pleure la disparition de David Eto’o. Ce dernier, père du président de la FECAFOOT, est décédé le lundi 17 avril à l’hôpital général de Douala des suites d’une longue maladie.

Samuel Eto’o pleure son papa

Le tout Cameroun est étreint par une grande douleur. La rumeur qui avait envahi le pays s'est finalement avérée.

Le père de la légende du football camerounais, Samuel Eto’o Fils, est décédé le lundi 17 avril des suites d’une longue maladie à Douala, la capitale économique, où il s’était installé avec toute sa famille au début des années 1990 en provenance de la capitale politique, Yaoundé.

C’est après plusieurs jours dans le coma que David Eto’o, âgé de 71 ans, a rendu l’âme.

L’actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), qui était très proche de son père, est actuellement affecté par cette perte.

Malgré la tristesse, l’ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de son géniteur avec un message touchant.

‘’Tu m'as toujours pris par la main pour me montrer le chemin à suivre. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en me transmettant des valeurs d'amour, de partage et de travail. Quand on est plus jeune, nos parents nous encadrent, nous protègent et nous donnent tout ce qu'ils ont de plus cher, alors quand nous grandissons nous ne manquons jamais une occasion de leur retourner l'ascenseur et de leur dire un simple "Je t'aime". Je t'aime Papa!’’’’, avait-il adressé quelques mois plus tôt.

Le papa de Samuel Eto’o a contribué indirectement à la réussite de son fils et à la fierté du Cameroun.

Lorsqu’il était joueur du FC Barcelone, de l'Inter de Milan, de Chelsea et de bien d'autres clubs prestigieux, Samuel Eto’o invitait ses parents à tous ses grands matchs en Europe.

Il faisait également voyager ses parents pour vivre en direct dans le pays hôte, certaines phases finales de Coupe d'Afrique des nations et de Coupe du monde du football.

Papa David Eto’o comme on l'appelait, comptable de formation, a aussi été footballeur professionnel. Il a évolué au poste de défenseur central dans les années 70 et 80.

Il a notamment joué pour l'équipe du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972.

Le père de Samuel Eto'o était très respecté dans le milieu du football camerounais et était connu pour son engagement auprès des jeunes joueurs de son pays.