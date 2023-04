France : Pourquoi Cristiano Ronaldo viendra s'installer à Paris

Le joueur portugais, Cristiano Ronaldo va déposer ses valises en 2027 à Paris. La star portugaise vient au bord de la Seine pour l’inauguration de son hôtel en partenariat avec le groupe portugais Pestana.

Cristiano Ronaldo ouvre un hôtel à Paris

L’international portugais, Cristiano Ronaldo, va débarquer en 2027 à Paris. Le quintuple ballon d’or ne vient pas aux pieds de la Tour Eiffel pour remplacer Lionel Messi ou Kylian Mbappé à l’attaque du PSG.

L’attaquant actuel du club saoudien d’Al-Nassr viendra à Paris pour l’ouverture de son hôtel baptisé Pestana CR7 Lifestyle Hotels.

Le joueur de 38 ans s’est associé depuis des années à l’hôtelier portugais Pestana pour développer une chaîne, jouant sur son aura autour de Pestana CR7.

Les travaux de construction du réceptif hôtelier ont débuté en début d’année et sont réalisés par Kaufman & Broad. L’enseigne hôtelière déjà quatre étoiles sera dotée de 210 chambres et sera couronnée, au dixième étage, d’un rooftop paysagé avec piscine, bar et vue à 180° sur Paris.

Une ouverture vue par José Roquette, directeur général du développement de Pestana Hotels, comme une étape importante pour ce groupe né il y a 50 ans.

Comptant aujourd’hui près de 110 établissements, le groupe portugais n’entend d’ailleurs pas se limiter à cette première réalisation en France.

Le groupe Pestana dont le fondateur, Dionisio Pestana, est né sur l’île de Madère que Cristiano Ronaldo, est déjà présent avec d’autres chaînes hôtelières à Lisbonne, Marrakech, New York et Madrid.

Ainsi, les localisations choisies pour implanter ces établissements haut de gamme et contemporains sont toujours d’excellence.

Et le futur établissement sera quasiment relié à la gare d’Austerlitz, au sein d’un ensemble immobilier à forte dominante business baptisé Austerlitz A7A8.