Le Niger est en tête du top 10 des pays avec le plus bas taux de chômage en Afrique, selon les statistiques de Statista. La Côte d’Ivoire s’est également faite une place dans ce classement.

Quels sont les pays avec le plus bas taux de chômage en Afrique ?

Sur le continent africain, beaucoup de pays travaillent pour la réduction du chômage. Contrairement à ce qu’on peut penser, les pays qui arrivent à mieux réussir dans cette bataille sont pour la plupart des pays qui sont économiquement moins émergents.

Selon les dernières données de Statista, le Niger est le premier pays africain avec le plus bas taux de chômage. Ce pays dirigé depuis plusieurs mois par une junte militaire affiche un taux de chômage de 0,49 %. Le Niger se classe loin devant la Côte d’Ivoire qui affiche 2,61 % en 6è position.

Les 10 pays avec le plus bas taux de chômage en Afrique sont :

1- Niger (0,49 %)

2- Burundi (0,98 %)

3- Tchad (1,28 %)

4- Bénin (1,58 %)

5- Madagascar (2,07 %)

6- Côte d’Ivoire (2,61 %)

7- Tanzanie (2,92 %)

8- Mali (2,94 %)

9- Sénégal (3,34 %)

10- Libéria (3,56 %)

Avec 2,61 %, on peut dire que le taux de chômage en Côte d’Ivoire a connu une légère augmentation comparativement à 2022 où le taux était de 2,60 %, selon Trading Economics.

Il convient de noter que le taux de chômage n’inclut pas par les personnes en situation de sous-emploi. Le chômage est généralement défini comme l’état d’une personne en âge de travailler, mais qui est sans emploi et qui souhaite travailler.

Quels sont les pays avec le taux de chômage le plus élevé en Afrique en 2024 ?

En face des pays avec le plus bas taux de chômage en Afrique, on a une deuxième liste de pays avec le taux le plus levé de chômage. C’est l’Afrique du Sud qui se classe en tête avec 32 % de taux de chômage.

1- Afrique du Sud (32,1 %)

2- Djibouti (27,9 %)

3- Eswatini (24,65 %)

4- Gabon (21,35 %)

5- Congo (21,3 %)

6- Botswana (20,72 %)

7- Somalie (20,53 %)

8- Namibie (20,37 %)

9- Libye (20,07 %)

10- Soudan (18,05 %)