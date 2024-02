Au Sénégal, nombreux citoyens ont été appréhendés et arrêtés lors des manifestations dans le cadre du report des élections présidentielles. Ainsi, parmi ces derniers arrêtés, nombreux d’entre eux ont retrouvé leur liberté ce mercredi 28 février 2024.

Tension au Sénégal : nombreux manifestants libérés

Bonne nouvelle pour certains manifestants arrêtés lors des tensions dans le cadre du report des élections présidentielles au Sénégal. Il s’agit d’une nouvelle positive annonçant la libération de détenus politiques à Dakar. Une initiative qui marque les efforts continus du gouvernement pour apaiser les tensions dans le pays.

En effet,15 individus ont été relâchés, tous accusés de divers délits liés à des actions potentiellement préjudiciables à la sécurité publique. À cet effet, cette initiative fait suite à une décision prise lors du Conseil des ministres du 7 février dernier, où le président de la République a exprimé son souhait au gouvernement, en particulier au ministre de la Justice, de prendre des mesures appropriées pour pacifier l’espace public en vue du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.

En réalité, la libération de ces détenus s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir un climat de dialogue et de calme. Depuis le début de ces initiatives de clémence le jeudi 15 février, au moins 300 détenus ont été libérés, marquant une avancée significative vers la réconciliation nationale et la détente politique. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser un dialogue constructif et de préparer le terrain pour les prochaines échéances électorales.