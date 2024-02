Le montant du cautionnement requis pour les candidats aux élections au Togo a été réduit. Les candidats aux élections législatives et régionales devront respectivement verser un montant de 200 000 FCFA à 150 000 FCFA au lieu de 500 000 FCFA à 300 000.

Togo: les acteurs politiques soulagés

La réduction du cautionnement des candidats est une décision qui vise à permettre une plus grande participation des candidats aux élections et à encourager la démocratie dans le pays.

En effet, elle a été saluée par plusieurs acteurs politiques et de la société civile comme un pas en avant vers des élections plus inclusives et transparentes. À cet effet, il urge de préciser que cette décision a été prise dans les mêmes circonstances que la date du report des élections.

Initialement prévues pour le 13 avril, les élections ont été repoussées d’une semaine soit le 20 avril 2024. Par ailleurs, les élections au Togo prévues en 2024 seront certainement un enjeu majeur pour le pays, qui cherche à renforcer sa démocratie et à consolider la paix sociale.