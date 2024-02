Amichia François, président du COCAN, a dévoilé les secrets de la CAN 2023 qui a eu lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

CAN 2023 : Deux milliards de spectateurs !

Au cours d’une cérémonie de récompense au personnel et aux partenaires des COCAN (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations), Amical François a indiqué que la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations est qualifiée par l’opinion publique, les médias et les experts de la can, comme étant la meilleure de toutes les éditions de cette compétition.

Pour le patron du COCAN, le succès de la CAN 2023 se justifie par les statistiques liées à la qualité du jeu, 119 buts marqués en cours de jeu et 44 lors des tirs aux buts, la forte présence des supporters dans les différents stades (80 % de présence), deux milliards de téléspectateurs des chaînes de télévision dans les 80 pays dans lesquels a été diffusée la compétition.

L’ex-ministre des Sports a aussi fait allusion à la qualité et le nombre des infrastructures de compétition, au nombre de sponsors et de partenaires (plus de 50 % par rapport à la CAN précédente, selon la CAF et 10 fois plus de revenus par rapport à la 33è édition de la CAN).

CAN 2023, la meilleure de toutes les CAN

« De l’avis des observateurs, jamais de tels records ont été atteints lors d’une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, corroborant, pour ainsi dire, les propos qui qualifient la CAN de l’hospitalité, notre CAN, comme la meilleure de toutes les CAN. ce n’est donc pas par chauvinisme que je le dis », a soutenu le maire de Treichville.

François Amichia a poursuivi en faisait remarquer que ces résultats ont été atteints grâce aux mois de travail et aux sacrifices consentis à l’aboutissement de cette haute mission pour le bonheur et la grandeur de notre nation du personnel du COCAN. Il n’a pas manquer de souligner l’action travailleuse des présidents de commission et leurs membres.

« Le COCAN doit le meilleur de ce qu’il a présenté au monde à l’effort et à l’engagement de ces hommes et de ces femmes. Chacun dans son domaine et dans le compartiment qui était le sien s’est investi à relever notre défi commun qui était d’organiser la plus belle des can. a tous et à toutes, je dis ma gratitude », s’est-il exprimé.

Il faut noter que pour réussir l’organisation de la CAN 2023, l’équipe de François Amichia a basé son approche sur une stratégie qui fait la promotion des compétences internes pour livrer l’évènement et pour laisser un héritage matériel et immatériel à la Côte d’Ivoire et aux générations futures.

« C’est pourquoi nous avons adressé la question du capital humain en recrutant et formant des jeunes qui venaient fraichement de sortir de l’Institut national de la jeunesse des sports ou qui étaient à leur première année de travail à l’Office national des sports. À ces jeunes, d’autres venant de divers secteurs socioprofessionnels ont été associés pour constituer l’équipe qui allait assurer l’organisation matérielle de la CAN », a-t-il expliqué.