La Fédération burkinabè de football est actuellement à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale, les Etalons, suite à la non-reconduction d’Hubert Velud. Ainsi, cette recherche annoncée fait naître une panoplie de candidatures. L’heure du choix d’un seul sélectionneur s’impose.

La FBF à la recherche d’un sélectionneur pour les Étalons

Six noms sont en lice pour le poste d’entraîneur pour les Étalons au Burkina Faso. Il s’agit de : Kamou Malo, Oscar Barro, Brama Traoré, Pierre Bazié, et Firmin Sanou. En effet, ces candidats sont familiers au public sportif burkinabè, avec certains d’entre eux occupant actuellement des postes importants dans le championnat national ou jouant un rôle clé dans le football du Burkina-Faso.

Il faudra attendre les prochains jours pour connaître le nom du nouveau sélectionneur qui dirigera l’équipe nationale burkinabè. L’annonce officielle sera attendue pour déterminer qui succédera à Hubert Velud et dirigera les Etalons dans les prochaines compétitions. Pour rappel, Hubert Velud n’est plus à la tête des Étalons juste après les compétitions sportives de la CAN 2023.