La chanteuse camerounaise, Mani Bella était récemment en Côte d’Ivoire pour la CAN 2023. Sur sa page Facebook, elle ne faisait que faire la promotion du pays. Pour ce rôle, l’artiste demande une décoration de la part des autorités ivoiriennes.

Mani Bella : ‘’Je pense que la Côte d’Ivoire doit me donner la médaille de l’ordre de la valeur’’

La Côte d’Ivoire a reçu à l’occasion de la CAN 2023 de nombreuses célébrités africaines. Que ce soit des influenceurs, anciens footballeurs, des actrices et des artistes-chanteurs. Ces personnalités publiques africaines ne font qu’adoubé le pays de feu Félix Houphouët-Boigny. Beaucoup se sont fait passer pour des ambassadeurs en faisant la promotion des merveilles de la Côte d’Ivoire.

Parmi celles-ci, la chanteuse camerounaise, Mani Bella était également présente en terre ivoirienne pour vivre la 34ème édition de la CAN 2023. Elle a reçu un accueil les plus chaleureux de la part de ses homologues ivoiriens comme Le Molare et Apoutchou National. Ces derniers ont permis à l’artiste de passer un agréable séjour en Côte d’Ivoire. Mani Bella en a profité aussi pour partager régulièrement sur sa page Facebook les moments les plus magnifiques.

Au même moment, la chanteuse Bikutsi qui s’est adossée le rôle de faire la promotion de la Côte d’Ivoire à travers la blogosphère a fait une demande aux autorités ivoiriennes. ‘’Je dirais de moi que je suis la plus Ivoirienne des Camerounaises. Parce que je fais beaucoup la promotion de la Côte d’Ivoire. Sur mes différentes plateformes, je parle beaucoup de la Côte d’Ivoire. Je ne parle pas d’un autre pays comme je le fais pour ce pays. Récemment, lors de mon séjour en Côte d’Ivoire, j’ai fait du tourisme. Je me suis rendue à Yamoussoukro. J’ai vu la Basilique. Je suis aussi allée à Bouaké.Prenant des images que je postais chaque fois. Je pense que la Côte d’Ivoire doit me donner la médaille de l’ordre de la valeur’’, déclare-t-il.

Avant cette demande, l’interprète de la chanson à succès ‘‘Pala-Pala », avait déjà fait la même chose au tout début de la compétition avant d’atterrir en Côte d’Ivoire en disant que le gouvernement ivoirien devait lui donner une médaille d’honneur en tant que meilleure ambassadrice de la Côte d’Ivoire à l’étranger. Parce que selon elle, elle travaille trop et subit beaucoup sur Facebook.