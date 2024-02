Le classement des Pays les plus corrompus au monde a été publié par l’OGC Transparency International. Le Burundi, le Tchad et la RDC font la course en tête en Afrique Francophone.

La liste des 3 pays les plus corrompus d’Afrique francophone

Selon une citation de Kurt Cobain « le devoir de la jeunesse est de contester la corruption ». On ne peut pas vraiment dire que nos camarades du Burundi, du Tchad et même de la République démocratique du Congo (RDC) luttent beaucoup pour changer les choses. Leurs pays font la course en tête des nations les plus corrompues en Afrique et dans le monde.

Comme il fallait s’y attendre, c’est en Afrique que la corruption fait le plus de dégâts. Pour cause, cette pratique s’étale un peu partout dans les pays du continent le plus riche en ressources, mais où les citoyens vivent le plus pauvrement du monde. Et comme dans toute chose il y a des champions qui demeurent indétrônables, de nombreux pays du continent font comme toujours la honte de figurer aux premières places de ce contre-exemple.

Ici, dans cette puissance inversée du classement des États corrompus en Afrique Francophone, c’est le Burundi, le Tchad et la RDC qui font la course en tête. Le Burundi arrive lui carrément à la 13ᵉ place de ce classement sur 180 pays au monde. Tout de suite après le Burundi, vous avez à la 14ᵉ place de ce triste classement le Tchad de Mahamat Idriss Déby, arrivé au pouvoir par Coup d’État à l’assassinat de son père Idriss Déby Itno par des groupes armés.

La République démocratique du Congo (RDC), territoire qui concentre sur son sol toutes les richesses de tout type en Afrique, arrive à la 16ᵉ place. On peut dire que les promesses électorales des leaders politiques s’envolent facilement en Afrique à l’exercice du pouvoir.

Si vous croyez avoir touché le fond avec ces trois pays qui humilient l’Afrique, alors vous n’êtes pas près de voir la suite. La première place du classement des pays les plus corrompus au monde est détenue par un pays africain et c’est la Somalie. Et vous savez quoi, l’Afrique lutte bien pour garder les premiers rangs de ce classement dégradant puisque la Somalie est suivie à la deuxième place par le Soudan du Sud.

La Guinée équatoriale de Teodoro Obiang Nguema et son fils Teodorín Obiang n’est « pas mal » non plus dans ce classement, que dire, déclassement social. Ce pays est 6ᵉ au classement des Pays les plus corrompus au monde devant l’Haïti, la Corée du Nord ou encore le Nicaragua. La Libye (10ᵉ), désorganisée depuis la mort du Général Mouammar Kadhafi, demeure dans le TOP 10 des pays les plus gangrénés par la corruption sur le continent.

Ce TOP 20 des pays les plus corrompus au monde est donc dominé, avec une rare autorité, par des pays africains. On en retrouve 9 dans ce classement des États les plus viciés de la terre.

Pour désigner les pays les plus corrompus de la planète, l’OGC Transparency International se base sur son Indice de Perception de la Corruption (IPC) qui se construit sur la base d’enquêtes réalisées auprès d’hommes d’affaires, d’analystes de risques et d’universitaires de ces pays résidant sur place ou à l’étranger. L’IPC est le principal indicateur du niveau de la corruption dans le monde.

Découvrez le top 20 des pays les plus corrompus du monde et en Afrique

1er Somalia

2e South Sudan

3e Syrie

4e Venezuela

5e Yemen

6e Guinée équatoriale

7e Haiti

8e Corée du Nord

9e Nicaragua

10e Libye

11e Turkménistan

12e Afghanistan

13e Burundi

14e Tchad

15e Comoros

16e RDC

17e Birmanie

18e Sudan

19e Tadjikistan

20e Érythrée.