Qualifiée en finale de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire va affronter le Nigéria. À cet effet, Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants, a annoncé les couleurs de la finale en prévenant les Super Eagles.

Emerse Faé annonce les couleurs de la finale de la CAN 2023 entre le Nigéria et la Côte d’Ivoire

La sélection de Côte d’Ivoire est bel et bien en finale de la CAN 2023. À l’issue d’une rencontre de demi-finale un peu plus maîtrisée que les précédentes, par les Éléphants face à la RD Congo, les ambassadeurs ivoiriens ont obtenu leur billet pour la finale. Mais à cette étape ultime de la compétition, l’équipe de la Côte d’Ivoire sera opposée aux Super Eagles du Nigeria. À cet effet, le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, a tenu à prévenir les Nigérians qui les ont déjà battus en phase de groupe.

Selon le coach Emerse Faé, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et la finale face aux Super Eagles du Nigeria sera une belle revanche pour les Éléphants de Côte d’Ivoire, qui ont d’ailleurs soif de soulever le prestigieux trophée et de se faire flanquer une troisième étoile sur leur maillot.

« C’est une belle finale, c’est une revanche. On les a joués en phase de groupe et ils nous ont battus. Moi, je me souviens que quand j’étais joueur, j’ai gagné la Coupe du monde U17 en perdant le premier match contre le Nigéria et en les battant en finale. Peut-être que c’est un signe du destin », a prévenu Emerse Faé. Les couleurs de la grande finale de la CAN 2023 sont lancées et cette confrontation promet d’être intéressante.