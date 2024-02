Pour la première fois, Patrice Talon s’est exprimé publiquement sur la crise qui secoue actuellement le Sénégal. C’était au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi à Cotonou.

Patrice Talon : « ce qu’on observe au Sénégal est regrettable… »

Le Chef de l’Etat béninois n’est pas indifférent à la crise politique qui secoue le Sénégal. Il a donné son avis sur cette situation qui complique la fin de mandat de son homologue Macky Sall. « Ce qu’on observe au Sénégal est regrettable….. », a-t-il déclaré face aux médias.

Au Sénégal; la crise politique lançait déjà des signaux depuis plusieurs mois. La situation s’est empirée après l’annonce du report de l’élection présidentielle par le président. Ce report lui permet de prolonger son mandat de plusieurs mois. Une décision contestée par l’opposition et par plusieurs voix autorités au-delà des frontières sénégalaises.

Actuellement, dans la sous-région, le Sénégal n’est pas le seul pays agité par une crise. On peut citer le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et même la Guinée. Face à cette récurrence de conflits politiques, Patrice Talon semble remettre en cause la thérapie des Organisations sous-région qui à la recherche de solution prennent des sanctions.

Selon le président béninois, « les sanctions ne sont pas faites pour durer dans le temps… Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s’arrêtent…S’il faut arriver à la division des peuples, il faut tout laisser tomber, faire la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples », a-t-il indiqué.