Lourde sanction pour Emilio Nsue, meilleur buteur de la CAN 2023. La fédération équato-guinéenne de football a suspendu le joueur pour « indiscipline grave ». Jusqu’à nouvel ordre, Emilio Nsue López ne pourra plus participer aux activités de l’équipe.

Jusqu’à nouvel ordre, la participation du joueur Emilio Nsue à l’équipe nationale de football est suspendue. Selon le communité de la Fédération, il est reproché au joueur d’avoir été auteur des cas d’indiscipline « avant et après la participation de l’équipe nationale à la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations ».

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de Guinée équatoriale avec 22 réalisations, Nsue a réussi sa CAN 2023. Même son équipe s’est arrêtée en 8è de finale, il a réalisé une performance personnelle qui l’a hissé sur le podium final des récompenses. Depuis la phase de groupes, il a inscrit le plus grand nombre de buts (5) et n’a pas été détrôné jusqu’à la fin de la compétition.

Emilio Nsue a reçu son trophée de meilleur buteur.

Nsue n’est pas le seul membre de l’équipe touché par les mesures de sanction. Son coéquipier Don Iván Salvador Edu n’a pas échappé à la rigueur de la Fédération. Il est suspendu pour son implication dans d’un « incident désagréable dans la ville d’Abidjan qui a conduit à l’intervention de la police ». Cette situation a provoqué un retard notable dans le retour de l’équipe au bercail.