Le Président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué une visite importante au Congo le 13 février 2024. Une démarche qui consiste à consolider les relations diplomatiques pour une éventuelle coopération.

Togo : Faure Gnassingbé en visite de courtoisie au Congo

La visite du président Faure Gnassingbé a été marquée par des entretiens avec son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso. En effet, au cours de cette prestigieuse séance d’échange, les deux autorités ont examiné divers aspects de la coopération bilatérale.

Ainsi, les domaines économique, commercial et environnemental ont été particulièrement soulignés. Ceci témoigne déjà un intérêt mutuel pour le renforcement des liens dans ces secteurs. Les discussions sur la paix, la sécurité et la situation sociopolitique dans leurs régions respectives et sur le continent africain montrent une préoccupation commune pour les enjeux régionaux et continentaux.

En réalité, les relations entre le Togo et le Congo se concrétise avec des consultations régulières sur des sujets d’intérêt commun. Ces échanges renforcent la coopération et favorisent la compréhension mutuelle entre les deux pays.