Le Togo remporte trois médailles lors du concours « Cocoa of Excellence 2023 » à Amsterdam. Une performance qui démontre la qualité exceptionnelle du cacao togolais sur la scène internationale.

Le Togo remporte des médailles dans la production de Cacao

C’est une excellente nouvelle pour le peuple togolais et son secteur cacaoyer. La variété des distinctions, une médaille d’or, une en bronze et une autre en argent, montre la diversité des qualités présentes dans la production de cacao. En effet, la participation à ce concours et les reconnaissances obtenues témoignent de l’engagement du président Faure Gnassingbé en faveur de l’ouverture et de la qualité des produits.

À cet effet, le succès du Togo dans ce concours est attribué à l’importance que le gouvernement accorde à l’agriculture, ainsi qu’au travail acharné, à l’expertise et à l’engagement des producteurs pour améliorer la qualité et la durabilité du cacao. En dépit, la mention spécifique du rôle crucial des producteurs dans l’avenir du cacao prouve l’impact positif de leur contribution à l’industrie.

Par ailleurs, l’implication du Comité de Coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), est également saluée pour avoir contribué à responsabiliser davantage les producteurs et les acteurs économiques. La structuration et le renforcement des capacités des organisations de producteurs, soutenus par le CCFCC, sont des éléments clés dans la réussite du secteur cacao.