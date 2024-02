L’artiste chanteur malien Sidiki Diabaté a donné de la voix suite à l’élimination des Aigles du Mali de la CAN 2023. Il a réagi à l’issue de ce choc ouest africain entre pays voisins où la Côte d’Ivoire l’a emporté en quart de finale.

Sidiki Diabaté invite les gens au fair-play après l’élimination du Mali de la CAN 2023

La défaite du Mali, synonyme d’élimination de la CAN 2023, n’est pas la fin du monde. C’est ce qu’a essayé la star de la musique malienne Sidki Diabaté de faire comprendre à ses compatriotes. Il les a donc invités à être fair-play et surtout féliciter les ambassadeurs pour leur brillant parcours dans cette compétition. À en croire ce dernier, c’est vraiment douloureux de perdre un match de cette manière, mais c’est le football et le meilleur reste certainement à venir.

« Le football n’est qu’un jeu. C’est certes très très douloureux ce que nous ressentons actuellement, mais soyons fair-play. Félicitons nos vaillants aigles pour leur performance tout au long de cette CAN. Ils se sont battus jusqu’au bout. Le meilleur reste à venir », a publié l’artiste chanteur Sidiki Diabaté sur ses canaux officiels avant de féliciter les Éléphants de Côte d’Ivoire et leur souhaiter bonne chance pour la suite.