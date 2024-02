La Confédération africaine de football a lancé la vente des billets pour les demi-finales de la CAN 2023.

CAN 2023 : les billets des demi-finales mis en vente

Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 seront disputés mercredi 7 février 2024. Pour ces deux rencontres, la CAF a ouvert la billetterie. Les billets sont en vente en ligne ici lien : http://tickets.cafonline.com/AFCON. La population se trouvant en Côte d’Ivoire peut se rendre dans les différents points de vente du pays pour s’en procurer.

PUBLICITÉ

Les quatre dernières équipes en lice sont la Côte d’Ivoire, la RD Congo, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Á noter que chacune des quatre équipes a déjà remporté le trophée. La Côte d’Ivoire, pays hôte, a remporté le titre en 1992 et en 2015. La RD Congo a été couronnée en 1968 et en 1974. Les Super Eagles du Nigeria ont été sacrés trois fois – 1980, 1994 et 2013. L’unique sacre de l’Afrique du Sud remonte à 1996.

Programme des rencontres

17h00 GMT | Nigeria – Afrique du Sud – Stade de la Paix, Bouaké

20h00 GMT | Côte d’Ivoire – RD Congo – Stade Alassane Ouattara, Ebimpé