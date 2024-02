Le responsable du Comité national de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), Eva Marie Coll Seck a démissionné de son poste. Cette démission a eu lieu dans un contexte de troubles politiques, notamment liés à la décision de l’Assemblée nationale de reporter l’élection présidentielle au 15 décembre 2024.



Plusieurs autorités au Sénégal ont exprimé leur mécontentement juste après l’annonce du report des élections présidentielles. Une décision qui a conduit à plusieurs manifestations jusqu’à à l’arrestation de plusieurs personnalités. Ce n’est pas suffisant, des responsables à certains postes donnés ont décidé de déposer des tabliers.

Après le ministre du secrétaire général du gouvernement, c’est le tour du professeur Eva Marie Coll Seck. Elle a démissionné de son poste à la tête du comité national de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

En plus, Certains acteurs tels qu’Abdoulatif Coulibaly, Zahra Iyane Thiam et Youssou Ndour ont exprimé également leur déception et leur mécontentement face à cette décision.

Ainsi, Abdoulatif Coulibaly a qualifié l’action du président Macky Sall de « pire qu’un troisième mandat », exprimant ainsi son désaccord avec la prolongation du mandat présidentiel. Zahra Iyane Thiam, de son côté a condamné vigoureusement la décision en soulignant l’importance de prendre parti pour le peuple plutôt que de faire partie d’un gouvernement. Youssou Ndour, proche collaborateur de Macky Sall, a également exprimé son indignation à travers un communiqué de presse.

Par ailleurs, il faut noter que cette situation reflète un mécontentement généralisé parmi certains membres influents de la société face à la décision politique de reporter l’élection présidentielle. Les raisons spécifiques de la démission du responsable de l’ITIE ne sont pas clairement indiquées, mais il semblerait y avoir une corrélation avec le contexte politique tendu.